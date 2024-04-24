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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قرر تقديم شكوى قضائية بسبب الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني.

عاجل.. برشلونة يقاضي ريال مدريد بسبب هدف لامين يامال

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واقترب كثيرًا من حسم لقب الليجا رسميًا لهذا الموسم، بعدما وسع فارق النقاط مع البارسا.

وشهدت المباراة جدلًا كبيرًا حيث تم إلغاء هدفًا سجله الشاب لامين يامال، بداعي أن الكرة لم تتخطى خط المرمى، وعلى الجانب الآخر تم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد يشكك النادي الكتالوني في صحتها.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد طالب كافة الصور والتسجيلات الخاصة بتلك المباراة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكن الأخير رفض ذلك مما أثار غضب الكتلان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت فإن برشلونة قرر تقديم شكوى قضائية، وهدف النادي من هذا الإجراء، هو أن العدالة “تجبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تسليم جميع الصور والتسجيلات الصوتية للكلاسيكو” ودون تعديلات أو قطع في الصوت.