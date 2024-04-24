ساني يبتعد لصالح ريال مدريد.. بايرن يستعد لمواجهة فرانكفورت دون نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - واصل توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ، سياسته في استبعاد النجم ليروي ساني عن مباريات الدوري الألماني، بهدف تجهيزه للمشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

تحديات ليروي ساني.. إصابات تهدد مشاركته

يواجه ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، تحديات بعد إصابات متعددة في الفترة الأخيرة.

على الرغم من محاولته اللعب أثناء فترة التعافي، إلا أنه يبدو أنه سيغيب عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، بسبب عدم مشاركته في التدريبات وتلقيه العلاج.

تواجه الزمن.. آمال بايرن في ليروي ساني قبل مواجهة الميرنجي

يواصل الجهاز الفني لبايرن ميونخ متابعة حالة ليروي ساني بترقب، حيث يتطلعون لعودته إلى جاهزيته قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يستعد ريال مدريد للسفر لمواجهة بايرن في الذهاب من نصف نهائي البطولة، لا يزال ساني يغيب عن المباريات الألمانية الأخيرة كإجراء احترازي، على الرغم من مشاركته الأساسية في مواجهتي أرسنال.

نهاية الأمل في الدوري.. تحديات لبايرن ميونخ

في لحظة يعاني فيها بايرن ميونخ من فقدان الأمل في تحقيق لقب الدوري الألماني، الذي انتزعه باير ليفركوزن قبل خمس جولات من نهاية الموسم، يبقى ليروي ساني وسط التحديات.

خاض اللاعب الدولي الألماني 39 لقاء مع الفريق هذا الموسم، أحرز 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

