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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وحكام موقعة بلقاس ومركز شباب تلا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تشكيل وحكام موقعة بلقاس ومركز شباب تلا
تنطلق مباراة بلقاس مع مركز شباب تلا بختام دوري القسم الثاني في الثالثة والنصف من عصر اليوم الأربعاء بملعب بلقاس.
وجاء تشكيل تلا مكون من، نور الهواري وخالد الضبع ومصطفى عبد الحي سفروته وعلي ناصر ونادر السيد وعمر خليفة وسعيد المشد ومحمد السيد حبيبه وصلاح جبر وهشام سرحان وحماده هلال.
بدلاء تلا.. أحمد تايسون واسلام قطب وأحمد سايكو وحازم الصواف وأحمد الغباشي وعبد الرحمن نبيل كوكو وعمر أمادو ومحمد رمضان حتاته ومصطفى صيام.
ويضم تشكيل بلقاس كلا من..
أحمد لطفي ومحمود الديب ومحمد ممدوح ومحمد ثروت وأحمد طلبه ومصطفى سعد وحسام الدين ومحمد زكريا وإسماعيل بهجات ومحمد أحمد وهشام أسامه.
يدير اللقاء الحكم أحمد حمدي البحيرة يعاونه أسامة السيد ومحمد سعد الإسكندرية وحكم رابع رضا النعناعي البحيرة ويراقب الحكام مصطفى ابو قمر.