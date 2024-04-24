وجاء تشكيل تلا مكون من، نور الهواري وخالد الضبع ومصطفى عبد الحي سفروته وعلي ناصر ونادر السيد وعمر خليفة وسعيد المشد ومحمد السيد حبيبه وصلاح جبر وهشام سرحان وحماده هلال.

تنطلق مباراة بلقاس مع مركز شباب تلا بختام دوري القسم الثاني في الثالثة والنصف من عصر اليوم الأربعاء بملعب بلقاس.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وحكام موقعة بلقاس ومركز شباب تلا في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية