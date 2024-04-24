نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يواجه الطيران وديا استعدادا للداخلية بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق الطيران في مباراة ودية والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

اليوم.. المصري يواجه الطيران وديا استعدادا للداخلية بالدوري

تأتي هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المصري لمباراته والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

استدعي على ماهر المدير الفني للنادي المصري الثنائي عبد الوهاب نادر وأحمد أبو الفتوح لاعبي فريق الشباب تحت 18 عاما للانضمام لتدريبات الفريق بالقاهرة.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.