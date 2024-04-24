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أحمد جودة - القاهرة - شاهد (0-0) مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم

شاهد (0-0) مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم.. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق إيفرتون علي ملعب الأخير، "جوديسون بارك" مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024، وذلك ضمن المواجهات المرتقبة في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شاهد (0-0) مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم

ويستعد الريدز بقوة لهذه المباراة حيث يرغب الفريق في الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة إلى تصدر قائمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم وحصد لقب الدوري، حيث يتنافس الريدز مع أرسنال والسيتي في التتويج بلقب الدوري.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن يقوم حكم اللقاء باطلاق صافرة بداية مواجهة ليفربول ضد إيفرتون، التي تأتي ضمن مواجهات الجولة الـ29 من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمنتظر أن تذاع المباراة على أحدث قنوات المحطة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، ماك أليستر

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم

يحتل نادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بالتساوي مع ارسنال متصدر الدوري، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، ولعب الريدز 33 مباراة حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 3 مباريات، بينما يأتي ايفرتون في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.