نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة سمير فكري لقائمة المصري أمام الداخلية بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد عودة سمير فكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لقائمة الفريق البورسعيدي في مواجهة نظيره الداخلية في المباراة التي تجمع بينهما بالجولة التاسعة عشر بالدوري الممتاز.

حصل فكري على الإنذار الثالث في مباراة الفريق البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز.

يخوض الفريق البورسعيدي مباراة ودية عصر اليوم الأربعاء أمام فريق الطيران استعدادا للداخلية على ملعب ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء الثنائي عبد الوهاب نادر وأحمد أبو الفتح شرف لاعبي فريق المصري للشباب تحت 18 عامًا - الفئة العمرية 2005 - للانضمام لتدريبات الفريق بالقاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة العشرين من الدوري.

جاء هذا القرار بعد التنسيق الذي تم مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، علمًا بأن اللاعب عبد الوهاب نادر يشغل مركز قلب الدفاع وقد سبق له الانضمام لتجمعات المنتخب الوطني للفئة العمرية ذاتها.

فيما يشغل اللاعب أحمد شرف مركز قلب الهجوم وهو أحد هدافي فريق الشباب تحت 18 عامًا بالمصري والذي يقوده فنيا الكابتن وائل الجبالي وقد تم تصعيد اللاعب كذلك لصفوف فريق المصري تحت 20 عامًا.

كان المصري قد نجح مساء أمس الثلاثاء في تحقيق الفوز على نظيره فريق فاركو بهدفين لهدف واحد في مباراة الجولة التاسعة عشر التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب ، حيث سجل للمصري ميدو جابر ومحمد الشامي، فيما جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق النيران الصديقة.