نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام لوريان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق لوريان بعد قليل بستاد دو موستوار ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ولوريان مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس أمام لوريان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: سكرينيار، زاجي، هيرنانديز، مينديز.

خط الوسط: فابيان، لي كانج ان، مايولو.

خط الهجوم: راموس، مبابي، ديمبيلي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ولوريان

تردد قناة beinsports 4

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.