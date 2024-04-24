نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشأن الكلاسيكو.. تصريح ناري من كروس تجاه برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدولي الألماني توني كروس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على مباراة الملكي الأخيرة أمام نادي برشلونة في الليجا الإسبانية.

وفاز نادي ريال مدريد في الكلاسيكو الماضي أمام نادي برشلونة بنتيجة 3/2 في الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث توني كروس في تصريحات صحفية له عن الكلاسيكو قائلا:" كلا الفريقين لم يلعبوا بشكل جيّد، ولكن نحن لو لعبنا بشكل جيد لكنا فزنا عليهم 4-0".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 81 نقطة.

وعلى الجانب الآخر بقي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن نادي ريال مدريد.