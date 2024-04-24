نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يكثف مفاوضاته لضم مدافع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن رغبة نادي إيه سي ميلان الإيطالي في التعاقد مع مدافع فريق ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ميلان يهتم بشكل كبير بالحصول على خدمات النجم داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد في الصيف.

وأوضحت أن ميلان يريد ضم داني سيبايوس في الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وضع خيار للشراء الإلزامي.

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي في وقت سابق على إعجابه بخدمات النجم سيبايوس وأنه لا يريد رحيله عن المرينجي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق ميلان لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد عن طريق ضم لاعبين مميزين بعد خسارة لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.