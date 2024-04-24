نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسترو يعود لتدريب النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، عودة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني العالمي.

وتعرض لويس كاسترو، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية والتي حالت دون تواجده مع النصر، في التدريبات والمباريات.

وغاب كاسترو عن التواجد مع النصر في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي أشرف عليها مساعده.

وحقق النصر الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الفيحاء في المباراة الأخيرة له في بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة الخليج في بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري، في الجولة 29.