نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الإيمان يحقق بطولة كأس مصر للبوتشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي فعاليات بطولة كأس مصر للبوتشا بمشاركة 18 نادي و72 لاعب ولاعبة، وهي ضمن المسابقات الرسمية للتصنيفات الطبية bc2_bc1_bc4_bc3.



استطاع نادي الإيمان تحقيق بطولة كأس مصر للبوتشا بعد منافسة شرسة مع نادي البنك الأهلي الذي جاء في المركز الثاني، بينما جاء النادي القومي في المركز الثالث.



بهذه النتيجة يحقق نادي الإيمان الثنائية بعد حصوله في وقت سابق على بطولة الدوري العام، ويضم نادي الإيمان بين صفوفه أكثر من لاعب دولي على رأسهم عبد الرحمن سعد.

البطولة أقيمت على مدار يومين بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي، وتوج نادي الإيمان بطلا لكأس مصر للبوتشا.



وحرص الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، على توجيه التهنئة لنادي الإيمان بعد التتويج باللقب

وأثنى أحمد آدم، على الدور الكبير الذي تقوم به الأندية لإخراج اكبر عدد من النجوم، رغبة منهم في تمثيل منتخب مصر في البطولات الأفريقية والعالمية.

وتعتبر بطولة كأس مصر للبوتشا هي البطولة الثانية التي يتم تنظيمها هذا الموسم، ويتبقى من مسابقات البوتشيا للموسم الرياضي 2023/2024 بطولة السوبر بطولة النخبة.