نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إيفرتون في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "جوديسون بارك" في لقاء مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.