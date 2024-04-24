أحمد جودة - القاهرة - صعود المنصورة للمحترفين وبقاء مركز شباب تلا في القسم الثاني

حسم فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى صعودة لدوري المحترفين رغم تعادله مع فريق مالية كفر الزيات سلبيًا خارج ملعبه في ختام القسم الثاني.



ونحح فريق مركز شباب تلا بقيادة كريم علوان في البقاء بالقسم الثاني بعد فوزه على فريق بلقاس بهدفين نظيفين سجلها صلاح جبر في الدقيقة 39 للشوط الأول، وعمر امادود الهدف الثاني في الدقيقة 26 من الشوط الثاني.



- فاز فريق مركز شباب القزازين على فريق صيد المحلة بهدفين نظيفين سجلهما عاطف الحسنى في الدقيقة 28 من الشوط الأول وعمار القزاز في الشوط الثاني.



- فريق بايونيرز على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد سجله محمد عيد من ركلة جزاء.



- وفاز فريق اتحاد نبروة على بني عبيد بهدف نظيف.

ترتيب لمجموعة الخامسة

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1- المنصورة 36 نقطة

2-شباب القزازين 36 نقطة

3- مالية كفر الزيات 32 نقطة

4- بايونيرز 28 نقطة

5-اتحاد نبروه 26 نقطة

6- صيد المحلة 21 نقطة

7 -كفر الشيخ 19 نقطة

8 -بني عبيد 19 نقطة

9- شباب تلا 11 نقطة

10 -بلقاس 10 نقاط هبط للقسم الثالث