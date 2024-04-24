نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات بقاء نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مستقبل الأوروجواياني رونالد أراوخو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع البلوجرانا خلال الموسم المقبل.

هل يرحل أراوخو عن برشلونة؟

ووفقا لـ "راديو كات" الإسباني فإن رغبة أراوخو هي البقاء رفقة برشلونة، وهذا كان دائمًا هدفه، ولكنه على دراية أيضًا بالتقارير التي وضعته بالخروج، خاصة في الأشهر الأخيرة".

‏وأضاف:"حتى الآن، لم تكن هناك أي اجتماعات مع برشلونة، ولا يوجد أي اجتماع مُجدول في الأمد القريب".

‏وتابع:"محيط أراوخو بدأ يقبل بأن رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي قد يكون ممكنًا".

‏وأكمل:"برشلونة في الوقت الحالي، يحافظ على هذا الخطاب بأنهم لا يريدون بيعه، وسيحاولون الاستمرار بهذا الخطاب لفترة لأنه ببساطة حتى لا تنزل قيمة اللاعب".