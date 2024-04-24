نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يعلن عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة من منافسات التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي.



ويدخل مانشستر يونايتد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في قاع الترتيب برصيد 16 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.



خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، كاسيميرو، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كوبي ماينو، إركسن.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، أنطوني.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.