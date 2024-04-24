نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكتسح لوريان برباعية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره فريق لوريان بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد دو موستوار ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة باريس ولوريان

وبدأت أحداث مباراة باريس ولوريان برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 20 من تمريرة رائعة لمايولو وعاد مبابي بالهدف الثاني في الدقيقة 22 وانتهى الشوط الأول 2/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 60 وأحرز بامبا الهدف الأول للوريان في الدقيقة 74 وسجل مبابي الرابع في الدقيقة 90 صنعه له مواني وانتهت المباراة 4/1.

ترتيب باريس ولوريان

ويحتل النادي الباريسي المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد 69 نقطة بعد تحقيق 20 فوز و9 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي نظيره لوريان في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل بثمانية وهزم بستة عشر اخرين.