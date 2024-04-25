نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من الزمالك على بيع زيزو لسد غرامة خالد بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة ما يتردد عن وجود نية داخل القلعة البيضاء لمناقشة ملف رحيل نجم الفريق أحمد سيد زيزو، لحب أزمة إيقاف القيد الأخيرة بشأن مستحقات المغربي خالد بو طيب، بعد قرار المحكمة السويسرية.

- الزمالك يكشف حقيقة رحيل زيزو

وأكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" لن نركز في أي أزمات الا بعد مباراة الأحد المصيرية".

وتابع:" لدينا وقت حتي أغسطس لحل الأزمة ولن ندخر اي جهد في حل أي مشاكل، ولن نتحدث عن رحيل أي لاعب بشأن غرامة بو طيب".

واكمل:" نسير على خطة ممنهجة لحل الأزمة ولن تعيق ماف تجديد عقود اللاعبين".

وأختتم:" موارد النادي متعددة لا تقتصر على غرامة كهربا، وسنبشر جماهير الزمالك قريبا".

