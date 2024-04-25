نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هيثم عرابي يكشف حقيقة رحيل جنش عن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي فيوتشر، عن حقيقة ما يتردد بشأن وجود أزمة بين إدارة النادي ومحمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

- عرابي يكشف تفاصيل أزمة جنش

وأكد هيثم عرابي المدير التنفيذي بنادي فيوتشر في تصريحاته مع أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس:" صدمنا من خروجنا من الكونفدرالية بسبب مستوى الفريق الجيد".

وتابع:" جنش كان يقوم بأداء العمره، وعلاقتي جيدة جدا بعلاء ميهوب واختياره كان بمناقشة من الجميع".

وواصل:" عدم وجود جنش هو رؤية فنية واللعب كان موجود في غرفة خلع الملابس رغم استبعاده من القائمة في المباراة الأخيرة ولا نتدخل في عمل المدير الفني".

وأشار:" جنش استأذن قبل السفر للمملكه العربية السعودية ولا يوجد أزمة معه، ويتبقى له موسم معانا، وهو أحد قادة الفريق ومن اللاعبين الذين ساندوا الفكرة كثيرا".

وأختتم:" الجميع يضع ثقته في جنش ولا حقيقة لما يتردد عن وجود أي أزمات".

