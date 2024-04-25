عبدالمنصف: صبحي وعواد لم يصلا للموهبة الكاملة.. وأنصح الزمالك بإعادة هذا الحارس

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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عبدالمنصف حارس ومدرب حراس مرمى الزمالك السابق، إنه الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي حارسا الأبيض، لم يصلا للموهبة الكاملة وليست لديهما الشخصية التوجيهية في الملعب.

وأضاف عبدالمنصف خلال حواره ببرنامج المقصورة مع شادي عيسى على راديو أون سبورت إف إم: " محمد عواد ومحمد صبحي لم يصلا للموهبة الكاملة، ولديهما نقص في الشخصية القيادية والتوجيه داخل الملعب".

وأكمل: "صبحي الأكثر موهبة لكنه لا يعرف كيف يستغل ذلك ويحتاج لتطوير شخصيته لأن الشخصية هي المؤشر لمستقبل اللاعب".

وأردف: "الكيمياء بين صبحي وجماهير الزمالك أصبحت غير موجودة وأعتقد أن الأقرب هو رحيل اللاعب بنهاية الموسم".

وقدم عبد المنصف روشتة لإدارة الزمالك من أجل دعم مركز حراسة المرمى، حيث قال: "أنصح الزمالك بإعادة أحمد نادر السيد والتواجد بجانب عواد مع ثنائي الحراس الشباب".

وأكمل: "سيكون من الصعب انتداب حارس من الأسماء التي تتردد من حراس الدوري، لأن انسجامه مع فريق جماهيري مثل الزمالك خصوصا وأن هؤلاء الحراس لا يلعبون في أندية جماهيرية، ولكن لو متاح أن ينضم أحمد الشناوي حارس بيراميدز للزمالك سيكون هذا جيد بجانب عواد وأحمد نادر السيد".

