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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عبدالمنصف حارس ومدرب حراس مرمى الزمالك السابق إنه اختلف كثيرا مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك عندما كانا يتواجدان في الجهاز الفني للفريق.

وأضاف عبدالمنصف خلال حواره ببرنامج المقصورة مع شادي عيسى على راديو أون سبورت إف إم: "اختلفت مع أوسوريو كثيرا حول اختيار حراس المرمى بلمباريات، لكنه كان يترك لي القرار في النهاية، ولا بد أن يكون مدرب الحراس هو صاحب قرار اختيار الحارس لأنه الأدرى يمستوى حراسه".

عبدالمنصف يكشف سبب رحيله عن الزمالك.. وسر خلافه مع أوسوريو

وأكمل: "عندما تواجدت في الزمالك لم يكن متاحا غير محمد صبحي نظرا لإصابة عواد وعدم وجود غير الحراس الناشئين في ظل غلق القيد ووجود تغييرات إدارية في النادي".

وأردف: "بعد ذلك عاد عواد ثم تم إيقاف صبحي بسبب أزمته وطوال الوقت عملت بحارس واحد في الزمالك، وهذا الأمر يتسبب في قتل المنافسة".

وكشف عبدالمنصف عن واقعة تخص محمد صبحي، حيث قال: "في مباراة بيراميدز التي أعقبت لقاء الأهلي ومواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية كنت أنوي الاعتماد على أحد الثنائي عبدالرحمن نفاد أو معاذ، نظرا لعدم توفيق صبحي في مباراة الأهلي وأرتا سولار".

واستطرد: "صبحي لما يتعامل مع مباراة أرتا سولار بشكل جيد واعتبر الهزيمة عادية والفريق سيعوض في القاهرة وهو ما لم يعجبني لأن اللاعب لا بد أن يكون حزينا على أي هزيمة".

واضاف: "أبلغت معاذ ونفاد بأن أحدهما سيلعب مواجهة بيراميدز لو لم يتدرب صبحي بشكل جيد، ووصلت هذه الرسالة لصبحي وأيضا عواد الذي كان غائبا فترة طويلة للإصابة، حيث قولت له لو لم تعد سريعا لن يكن لك مكان".

وحول رحيله عن الزمالك، قال: "حزنت لرحيلي عن الزمالك والسوشيال ميديا كانت سببا في رحيلي، رغم أن علاقتي بالجماهير جيدة في كل مكان، الزمالك بيتي والمكان الذي تربيت فيه".

وأكمل: "ختمت حياتي الكروية أمام الزمالك عندما كنت حارسا للاتحاد واحتفالي بقميص الزمالك عقب المباراة لم يكن مرتب له، لكنه أمر طبيعي خصوصا وأن الزمالك كان قد حسم الدوري قبل المباراة والنتيجة كان التعادل، وهو موقف مختلف تماما عن موقف مصطفى شوبير وعلي لطفي بعد مباراة زد والأهلي خصوصا وأن البعض ربط الموقفين على مواقع التواصل الاجتماعي".

