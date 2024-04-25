نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفجر مفاجأة عن مشاركة الشناوي وعاشور أمام مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي عن المواجهة المصيرية أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت نتيجة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بين الطرفين.

- كولر يتحدث عن موقف المصابين

وأكد مدرب الأهلي:" مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة واردة مثل الشناوي وإمام عاشور، التدريب النهائي سيحسم كل شئ ونتشاور مع باقي الجهاز".

وتابع:" الجماهير ستكون نقطة القوة لنا، خاصة وأن حظوظ الفريقين متساوية بعد التعادل السلبي الذي يعتبر نتيجة خادعة".

وواصل:" سامي قمصان أبلغني أن متولي يجيد اللعب في هذا المركز بوسط الملعب بعد إصابة أكرم توفيق ويجب الحذر في الدفع به مبكرا بسبب عدم مشاركته لفترة كبيرة بسبب الإصابة".

وأختتم:" أتمنى الفوز والوصول للعام الثاني علي التوالي لنا كجهاز فني للمباراة النهائية ونفوز باللقب الإفريقي، وسعيد جدا بالحضور الجماهيري المتوقع لهذه المباراة".

