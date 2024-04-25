نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يبرّر البقاء مدربًا في برشلونة ثقة لابورتا ودعم اللاعبين أقنعاني بالبقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برّر تشافي هيرنانديز قراره بالبقاء مدربًا لبرشلونة، بعدما أعلن في يناير الماضي رحيله أواخر الموسم.

تشافي شارك في مؤتمر صحافي مع رئيس النادي جوان لابورتا، الذي أكد استمرارية المدرب الموسم المقبل.

وقال تشافي: "سأحاول أن أشرح الأسباب بإيجاز. أحاول دائمًا تقديم الأفضل للنادي، وهذا أهم شيء. عندما التقيت الرئيس ووضعت منصبي بتصرّفه، أعرب لي عن ثقة رائعة، كذلك مجلس الإدارة".

وأضاف: "انخراط اللاعبين ودعمهم كانا أمرين مهمين جدًا. وعلى غرار الرئيس، أعتقد بوجوب ألا ينتهي هذا المشروع، رغم أننا بالتأكيد لن نحرز ألقابًا هذا الموسم. إنه مشروع يضمن النصر".