"أسألوا مجدي عبد الغني".. مجاهد يرد على اتهامات كهربا بالتزوير

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على الرد وتوضيح الحقيقة في ما تم ورده من جانب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، بشأن تورطه في أزمة تزوير عقده خلال تواجده داخل نادي الزمالك.

- مجاهد يرد على كهربا

وأكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الاسبق في تصريحاته مع أحمد شوبير عبر شاشة أون تايم سبورت:" مجدي عبد الغني هو رئيس لجنة شئون اللاعبين وقت أزمة كهربا هو من يرد علي سؤال هل العقد صحيح؟".

وتابع:" لا أعلم سبب الزج بأسمي في أزمة كهربا، واللاعب في حديث له أكد اني رئيس الاتحاد موسم 2016 ولكن أنا لم أكن موجود في هذا العام".

وواصل:" تعجبت من تصريحات اللاعب وخلال مباريات كأس الأمم بساحل العاج تعاملت معه بشكل طبيعي جدا نظرا أن لا توجد أي أزمات بيننا".

