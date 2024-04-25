نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي جديد في دوري المحترفين.. صعود كهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن نادي كهرباء الإسماعيلية الصعود رسميا لدوري المحترفين، وذلك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة الجولة الأخيرة والتي تحولت لمباراة صعود بعد احتساب مباراة الإنتاج وايسترن كومباني لصالح الأول بسبب إشراك لاعب موقوف.

نادي منتخب السويس

وضمن نادي منتخب السويس صعوده أيضا لدوري المحترفين بعد صدراة المجموعة الثالثة لتواصل الأندية الشعبية مشوار العودة بعد المنافسة في "المظاليم".

أبرز الصاعدين

واستطاع كلا من الترسانة والمنصورة أيضا ضمان الصعود لدوري المحترفين مع وجود فرصة ذهبية للعودة للدوري الممتاز في دورة الترقي المؤهلة للمسابقة.

