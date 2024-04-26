نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد بالليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد مساء اليوم الجمعة، على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد بالليجا

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 51 نقطة.

من المتوقع أن يجري كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية، وذلك لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم ستكون كالتالي:

حراسة المرمى : أندري لونين.

: أندري لونين. خط الدفاع : داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، وفران جارسيا.

: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، وفران جارسيا. خط الوسط : إبراهيم دياز، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، وإدواردو كامافينجا.

: إبراهيم دياز، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، وإدواردو كامافينجا. خط الهجوم: خوسيلو، وفينيسيوس جونيور.

التشكيلة المقترحة تظهر مزيجًا من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، مما يشير إلى رغبة أنشيلوتي في الحفاظ على قوة الفريق مع إراحة بعض اللاعبين الرئيسيين استعدادًا للقاء بايرن ميونخ في دوري الأبطال.