نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغيابات تهدد الهلال قبل مواجهة الفتح في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الهلال نظيره الفتح مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الغيابات تهدد الهلال قبل مواجهة الفتح في دوري روشن

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 40 نقطة.

يواجه الهلال بعض الغيابات، إذ سيفتقد الثلاثي سالم الدوسري، ومالكوم، وألكسندر ميتروفيتش. ومع ذلك، يسعى الفريق الهلالي للعودة إلى الانتصارات بعد خروجه من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

ووفقًا للتشكيل المتوقع، سيخوض الهلال المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى : ياسين بونو.

: ياسين بونو. خط الدفاع : سعود عبد الحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، وياسر الشهراني.

: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، وياسر الشهراني. خط الوسط : روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، ميشيل ديلجادو، ومحمد القحطاني.

: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، ميشيل ديلجادو، ومحمد القحطاني. خط الهجوم: عبد الله الحمدان، وصالح الشهري.

هذه المباراة تعد فرصة للهلال لاستعادة الثقة وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز صدارته للدوري، بالرغم من غياب بعض اللاعبين الرئيسيين.