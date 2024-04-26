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أحمد جودة - القاهرة - أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رضاه عن أداء فريقه بعد فوزه على برايتون 4-0، مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا: لسنا بعيدين عن موقف ليفربول والبريميرليج لم تُحسم

بات مانشستر سيتي الآن في المركز الثاني برصيد 76 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر آرسنال، ولديه مباراة مؤجلة، مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كنا في هذا الموقف من قبل، لكن هذا لا يعني أننا سنفوز باللقب، علينا أن نعمل لتحقيق ذلك".

وأضاف: "نعلم أن برايتون لا يستسلم أبدًا، وفي الشوط الأول وجدنا الإيقاع المناسب وسجلنا في اللحظات الصحيحة. عندما تحين اللحظة المناسبة، نحن نعرف كيف نعاقب الخصوم. اللعب ضد برايتون خارج ملعبنا دائمًا ما يكون صعبًا للغاية".

وعن محاولات تقليص فارق الأهداف مع آرسنال، أوضح جوارديولا: "من الصعب تقليص الفارق. آرسنال يسجل الكثير من الأهداف ويستقبل القليل منها. الشيء الأساسي هو الفوز بالمباريات. لدينا 5 مواجهات متبقية، وكل واحدة منها تعتبر تحديًا. علينا الآن التعافي لمواجهة نوتنجهام فورست".

وعن أداء فيل فودين وما إذا كان مرشحًا للفوز بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج، أجاب جوارديولا: "بالتأكيد. لكنه يركز على الفوز بالبطولة، وأرى أن تأثيره في الثلث الأخير من الملعب كان أفضل من آخر مباراتين أو ثلاث. اليوم كان أكثر هدوءًا واتخاذ قراراته كان جيدًا".

عندما سئل جوارديولا عما إذا كانت المنافسة على اللقب ما زالت ثلاثية، رد قائلًا: "نعم. يمكن أن تحدث أشياء كثيرة. ما حدث لليفربول ضد كريستال بالاس وإيفرتون يمكن أن يحدث لنا. يمكن أن يحدث لآرسنال. لا أحد في مأمن. علينا أن نرتاح الآن، ثم ننتقل إلى التحدي التالي".