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أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الفني للترجي التونسي ملامح التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

ميجيل كاردوسو يستقر على تشكيل الترجي لمواجهة صن داونز

يحل الترجي ضيفًا على صن داونز مساء اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

انتهت مباراة الذهاب في تونس بفوز الترجي على صن داونز بهدف دون رد، سجله البرازيلي يان ساس.

من المتوقع أن يكون تشكيل الترجي على النحو التالي:

حراسة المرمى : أمان الله مميش.

: أمان الله مميش. خط الدفاع : محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح، محمد أمين بن حميدة.

: محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح، محمد أمين بن حميدة. خط الوسط : حسام تقا، غيلان الشعلالي، روجي أهولو، حسام الدين غشة.

: حسام تقا، غيلان الشعلالي، روجي أهولو، حسام الدين غشة. خط الهجوم: يان ساس، رودريجو رودريجيز.

هذا التشكيل يعكس مزيجًا من القوة الدفاعية والمرونة الهجومية، حيث يسعى الترجي لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة صعبة ضد صن داونز، لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.