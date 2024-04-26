عاجل.. أنشيلوتي يحتوي أزمة المنبوذ

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قضية لاعبه التركي الشاب أردا جولر.

أنشيلوتي يحتوي أزمة المنبوذ

ونقل خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على "تويتر" تصريحات لأنشيلوتي قال فيها: "أردا جولر يشعر بالارتياح وهو جاهز".

وأضاف أنشيلوتي: "جولر يستحق فرصة المشاركة، ويمكن أن يعود إلى الملعب قريبًا. سأمنحه بعض الدقائق".

ومنذ انتقال جولر إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من فنربخشة، واجه اللاعب الشاب سلسلة من الإصابات التي حالت دون مشاركته بانتظام.

لم يتمكن جولر من كسب ثقة أنشيلوتي بالكامل، حيث منحه المدرب الإيطالي فرصًا محدودة للعب. فقد شارك جولر في 7 مباريات مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، بمجموع 98 دقيقة، وسجل هدفًا وحيدًا.

ارتبط اسم جولر بإمكانية الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، خاصة مع اهتمام العديد من الأندية بخدماته، مثل إشبيلية وريال بيتيس وميلان.