أنشيلوتي يكشف موقف أردا جولر من المشاركة مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أزمة لاعبه التركي الشاب أردا جولر.

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة ريال سوسييداد "جولر يشعر بالارتياح وهو جاهز، إنه يستحق فرصة المشاركة، ويمكن أن يعود إلى الملعب مرة أخرى قريبا، وسأمنحه بعض الدقائق".

وعانى جولر منذ انتقاله لصفوف ريال مدريد، الصيف الماضي، قادما من فنربخشة، من لعنة الإصابات، ولم ينجح اللاعب التركي في كسب ثقة مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي اكتفى بمنحه بعض الفرص القليلة للمشاركة.

وخاض جولر مع ريال مدريد 7 مباريات في مختلف المسابقات، بمجموع 98 دقيقة، وسجل هدفا وحيدا.

وارتبط اسم جولر بالرحيل عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، خاصة مع اهتمام العديد من الأندية مثل إشبيلية وريال بيتيس وميلان.