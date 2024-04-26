نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرها الخروج من ابطال آسيأ.. المعاناة تضرب موسم الهلال التاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الهلال عدة ضربات خلال موسمه المذهل، الذي شهد تربعه على قمة قائمة الأندية التي حققت أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم.

لكن هذا التفوق واجه تحديات متعددة، بما في ذلك الإصابات وتوقف سلسلة الانتصارات، إلى جانب الانتقادات التي تعرض لها الفريق والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

المعاناة تضرب موسم الهلال التاريخي

نهاية السلسلة التاريخية توقفت سلسلة انتصارات الهلال التاريخية، التي حقق خلالها الفوز في 34 مباراة متتالية في مختلف المسابقات المحلية والقارية. وجاءت هذه النهاية بعد خسارته أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على الرغم من فوزه إيابًا 2-1، ما أدى إلى خروجه من البطولة بمجموع المباراتين 4-5.

استمرت هذه السلسلة لمدة 205 أيام، منذ 25 سبتمبر/أيلول 2023 حتى 17 أبريل/نيسان.

انتقادات حادة بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، تعرض المدرب جورجي جيسوس ولاعبي الهلال لانتقادات حادة، خصوصًا بسبب أسلوب اللعب في مباراة الذهاب بالإمارات. كما واجه لاعبو الهلال انتقادات بسبب إهدار الفرص والسوء في التغطية الدفاعية، مما أدى إلى ظهور مساحات كبيرة في الملعب.

هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها الهلال من دوري أبطال آسيا في مرحلة خروج المغلوب على يد العين، بعد نجاحه في التفوق عليه في نسختي 2014 و2017.

الفريق أيضًا يواجه انخفاضًا ملحوظًا في أداء العديد من اللاعبين، وخاصة اللاعبين المحليين الذين لم يشاركوا بانتظام.

تزايد المعاناة بسبب الإصابات سالم الدوسري، نجم الهلال، انضم إلى قائمة المصابين بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة الإياب ضد العين. سيغيب الدوسري عن الملاعب لمدة 5 أسابيع، مما يعني انتهاء موسمه بشكل شبه مؤكد.

الفريق يعاني أيضًا من غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بسبب الإصابة، كما أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لم يشارك في الفريق منذ البداية.

التحديات المقبلة الهلال يستعد لمواجهة الفتح الجمعة، ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين. يتصدر الهلال حاليًا جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الأهلي.