نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الفتح في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفتح بعد قليل بملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 29 بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والفتح

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والفتح مساء الخميس في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 7:00 بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال أمام الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، لودي

خط الوسط: نيفيز، كنو، سلمان

خط الهجوم: سافيتش، ديلجادو، الدوسري

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

تردد قناة sscsports

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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