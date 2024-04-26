نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حديث جوميز مع كاماكو حكم مباراة الأهلي ومازيمبي قبل الصدام المرتقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، تواصل الجنوب إفريقي فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام الإفريقية مع الكيني بيتر واريرو كاماكو، قبل انطلاق مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب الدورنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي

وجاء حديث جوميز مع الحكم الكيني، للتأكيد على ضرورة تقديم مباراة جيدة وعدم الإنحياز لفريق على حساب الآخر بشأن القرارات التحكيمية أثناء المباراة، كي تخرج المباراة لبر الأمان.



كما طالب الحكم الدولي بضرورة تفادي الوقوع في أخطاء من شأنها إحداث مشكلات للفريقين، خاصة أن الكاف يدعم بقوة المنظومة التحكيمية وجميع حكام القارة.



وشدد جوميز على الحكم الكيني، ضرورة التأكد من كل قراراته، تحديدا المصيرية منها، أثناء سير المواجهة، مؤكدا عليه عدم الالتفات للضغوط الجماهيرين والتركيز داخل الملعب وعدم التأثر بما يحدث من قبل الجماهير والأجهزة الفنية.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهو مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا سلبيًَا دون أهداف.