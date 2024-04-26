نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر الاتحاد.. مشاهدة الاتحاد والشباب Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الاتحاد.. مشاهدة الاتحاد و الشباب Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الاتحاد.. مشاهدة الاتحاد والشباب Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري السعودي 2024.. ينتظر عشاق الكرة السعودية، بفارغ الصبر، موعد اللقاء المرتقب بين فريقي الاتحاد والشباب، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم الحالي 2023/2024.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحا والشباب خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ملحمة كروية على أرضية الجوهرة المشعة: الاتحاد يستضيف الشباب في مواجهة حاسمة

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الاتحاد لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يطمح الشباب لتحسين ترتيبه في جدول الدوري.

وتقام المباراة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، معقل الاتحاد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتتميز هذه المباراة بكونها تجمع بين فريقين عريقين يملكان تاريخًا حافلًا بالإنجازات، حيث يعتبر الاتحاد من أعرق أندية المملكة العربية السعودية، بينما يُعرف الشباب بكونه أحد أكثر الفرق إثارة للمنافسة في السنوات الأخيرة.

وتشهد المباراة تواجد نخبة من ألمع نجوم الكرة السعودية، مثل رومارينهو وحمدان الشمراني من جانب الاتحاد، وكارلوس جونيور ويحيى الشهري من جانب الشباب.

وتتوقع الجماهير السعودية مباراة قوية ومثيرة، مليئة بالندية والتشويق، بين الاتحاد والشباب، في إطار سعي كلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول الدوري.

وبشكل عام، تُعدّ هذه المباراة حدثًا رياضيًا هامًا ينتظره عشاق الكرة السعودية، حيث تُمثل فرصة رائعة للاستمتاع بمستوى عالٍ من كرة القدم، والتعرف على من سيخرج منتصرًا في هذه المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي

ستقام مباراة الاتحاد ضد الشباب مساء اليوم الجمعة، الموافق 26 من شهر أبريل 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم الحالي 2023/2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي

تُنقل مباراة الاتحاد ضد الشباب، التي تقام ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم الحالي 2023/2024، حصريًا عبر مجموعة قنوات SSC السعودية، وذلك عبر شاشة قناة SSC1 HD.

وتُعد مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعد حصولها على حقوق بث المسابقة لمدة 10 سنوات.

وتتميز قناة SSC1 HD بتقديمها للمباراة بجودة عالية وأداء تقني متميز، مع تواجد نخبة من المعلقين والمحللين الرياضيين.

وبالإضافة إلى قناة SSC1 HD، يمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر منصة Shahid VIP الرقمية.

جدول الترددات

القناة التردد النايل سات عرب سات SSC1 HD 12034 27.5 E 30.5 E SSC2 HD 12044 27.5 E 30.5 E SSC Preemium HD 12082 27.5 E 30.5 E SSC Sports HD 12062 27.5 E 30.5 E

تشكيل اتحاد جدة المتوقع

وجاء تشكيل اتحاد جدة المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - لويز فيلبي - فواز الصقور

الوسط: حامد الغامدي (كانتي) - فرحة الشمراني - جوتا - صالح العمري

الهجوم: رومارينيو - طلال حاجي (حمد الله)

تشكيل الشباب المتوقع

فيما جاء تشكيل الشباب المتوقع كالآتي: