نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مقارعة الأهلي.. نتائج مازيمبي الكونغولي على الاراضي المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل جمهور كرة القدم العربية عن نتائج مازيمبي الكونغولي على الاراضي المصرية وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وأن شهدت مواجهة الذهاب بين الفريقين في الكونغو الديمقراطية يوم السبت الماضي تعادل الفريقان سلبيًا دون أهداف.

ويسعى النادي الأهلي للاستفادة من عاملي الارض والجمهور لحسم التأهل للمباراة النهائية فيما يمني مازيمبي النفس بالوصول للنهائي الثامن في تاريخه منذ النسخة الأخيرة التي وصل فيها للمشهد الختامي 2015.

وخلال مقالنا اليوم يستعرض معكم دوت الخليج الرياضي نتائج مازيمبي الكونغولي على الاراضي المصرية.

نتائج مازيمبي الكونغولي على الاراضي المصرية

وجاءت نتائج مازيمبي الكونغولي على الاراضي المصرية وفق ما يلي:-

البداية كانت بإجمالي مواجهات مازيمبي مع الفرق المصرية في عقر دارها حيث سبق وأن تواجهوا 12 مرة ولم ينجح العملاق الكونغولي سوى في تحقيق فوزين مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

أولى المواجهات التي واجه فيها مازيمبي الفرق المصرية كانت أمام نادي الاسماعيلي في نهائي دوري أبطال افريقيا وخسرها العملاق الكونغولي الذي كان يسمى قديمًا باسم الانجلبير بنتيجة 3-1.

وشهدت مباراة نصف النهائي لنسخة 2002 مواجهة الاهلي ومازيمبي وفاز الحمر بنتيجة هدف نظيف بالقاهرة وخسر إياب نصف النهائي ضد الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء حيث كانت تقام وقتها بنظام المجموعات.

ومجددًا سقط مازيمبي أمام الاهلي في نسخة العام 2012 وبالتحديد في دور المجموعات وخسر بنتيجة 2-1 قبل أن يكسر خسائره بفوز على الزمالك في دور مجموعات 2012 بالفوز على المارد الابيض بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.

وفي نسخة مجموعات دوري أبطال افريقيا 2014 تعادل مازيمبي مع الزمالك سلبيًا دون أهداف قبل أن يفوز على سموحه 2-0 في الاسكندرية بنسخة 2015 وتعادل مع الاسماعيلي في مجموعات 2018 سلبيًا دون أهداف.

وأوقعت قرعة دور المجموعات 2020 الزمالك مع مازيمبي وتعادل الفريقان على ملعب إستاد القاهرة الدولي سلبيًا دون أهداف.

ولعب مازيمبي مع المصري البورسعيدي في نسخة الكونفدرالية 2022 وخسر بنتيجة 2-0 قبل أن يتعادل مع مازيمبي في القاهرة دون أهداف.

وكانت آخر مباريات مازيمبي مع الفرق المصرية بالقاهرة خلال النسخة الجارية وخسر في دور المجموعات بهدف نظيف من مازيمبي.