كيف يستفيد الزمالك من فوز الأهلي على مازيمبي؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستفيد نادي الزمالك، من فوز الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب التصنيف الإفريقي للأندية.

ويستعد فريق الأهلي، لاستضافة نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة، في المباراة المصيرية التي ستجمعهما على استاد “القاهرة الدولي”، علمًا بأن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.

الزمالك يراقب مباراة الأهلي ومازيمبي بسبب التصنيف الإفريقي

يأمل نادي الزمالك، أن يفوز الأهلي على مازيمبي، ويواصل مشواره في الكونفدرالية وحصد اللقب ليتفوق على مازيمبي الكونغولي في التصنيف الإفريقي ويتواجد ضمن أول 5 مراكز بعدما كان بالمركز العاشر قبل انطلاق البطولات القارية في الموسم الجاري.

ويحتل الزمالك، المركز الثامن برصيد 38 نقطة في التصنيف الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يأتي مازيمبي بالمركز السابع بالرصيد ذاته ولكن يتفوق على الفريق المصري لتقدمه في نسخة دوري الأبطال التي تتفوق في عدد النقاط على بطولة الكونفدرالية.

ويؤدي فوز الأهلي، لتوقف رصيد مازيمبي الكونغولي عند 38 نقطة، ومع مواصلة الزمالك لمشواره بالكونفدرالية وحال نجح في حصد اللقب فسوف يتفوق على مازيمبي ويكون ضمن أول 5 مراكز.

ويستفيد الزمالك، من ناحية التصنيف الإفريقي الموسم المقبل خاصةً في حال إقامة بطولة الدوري الإفريقي فسيكون ممثلًا لمصر لأن "كاف" يعتمد التصنيف والأندية الجماهيرية في هذه البطولة.