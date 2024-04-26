نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ضد مازيمبي.. النهائي الـ17 يحفز كولر والعملاق الكونغولي يستهدف مباغتة الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الأهلي اليوم الجمعة تحدي قوي عندما يلاقي فريق نادي مازيمبي الكونغولي لحساب مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

النهائي الـ17 يحفز كولر والعملاق الكونغولي يستهدف مباغتة الأحمر

ويخوض الأهلي تلك المواجهة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الظهور في النهائي الخامس تواليًا والسابع عشر في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث سبق وأن نجح رجال مارسيل كولر في الوصول لستة عشر نهائي من قبل نجح خلالها في الظفر بـ11 بطولة بينما حل وصيفًا في خمسة مناسبات.

وسبق وأن تواجه الاهلي ومازيمبي في خمسة مباريات من قبل ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكانت الكلمة العليا للقلعة الحمراء.

حيث نجح المارد الأحمر في الفوز بالقاهرة خلال نسختي 2002 و2012 لمرحلة دور المجموعات وهي البطولات التي توج فيها الاهلي باللقب على حساب الترجي الرياضي التونسي.

في المقابل تعادل الاهلي مع مازيمبي في مناسبتين خلال خمسة مباريات ولم يخسر سوى في مباراة واحدة.

ودون لاعبوا القلعة الحمراء ثلاثة أهداف في شباك مازيمبي واستقبلت شباكه نفس العدد من الاهداف وكان التعادل السلبي سيد الموقف في مواجهتين.

فهل ينجح الأهلي في قطع تذكرة النهائي من بوابة مازيمبي أم أن العملاق الكونغولي سيكون له رأي آخر؟