نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إدارة ليفربول تفاجئ صلاح بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل وتطورات رحيل النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت العديد من التكهنات خلال الساعات القليلة الماضية تفيد باقتراب رحيل محمد صلاح عن قلعة الآنفيلد واقترابه من الدوري السعودي للمحترفين.

إدارة ليفربول ترفض رحيل صلاح

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “تيليجراف” البريطانية، فإن هناك عدد من الأندية في دوري روشن تهتم بالحصول على خدمات الفرعون المصري في الميركاتو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه وعلى الرغم من تذبذب أداء محمد صلاح مؤخرًا مع ليفربول إلا أن إدارة الفريق لا تنوي بالتفريط به مهما حدث.

وقد أبدى نادي الاتحاد السعودي اعجابه الكبير واهتمامه بالحصول على خدمات النجم محمد صلاح جوهرة ليفربول الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يُذكر أن محمد صلاح سينتهي عقده مع ليفربول في نهاية صيف 2025 القادم وحتى الآن لا يوجد أي نية حول رحيله عن الفريق.