عاجل.. مدرب مازيمبي يتحدى الأهلي بتصريحات مثيرة قبل إياب نصف النهائي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدى لامين نداي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مازيمبي الكونغولي فريق النادي الأهلي قبل موقعة الفريقان التي تقام اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

مدرب مازيمبي يتحدى الأهلي بتصريحات مثيرة قبل إياب نصف النهائي

وقال نداي إنه يعلم قوة لاعبي النادي الأهلي الذي يمتلك 11 لقبًا لبطولة دوري أبطال افريقيا لكن في الوقت ذاته نمتلك الدوافع الخاصة بوصولنا لنهائي البطولة.

وأضاف:" نعرف جيدًا أن جماهير النادي الأهلي سوف تملأ جنبات الملعب لكننا مستعدون من أجل تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور للمشهد الختامي".

واستكمل:" أرى أن حظوظ الفريقان متساوية لكن المباراة لن تكون سهلة حيث ستشهد نزال قوي بين اللاعبين".

وأنهى:" لم نظهر في مباراة الذهاب بالمستوى المطلوب لكن نجوم مازيمبي سوف يقدمون مباراة كبيرة رغم امتلاك الاهلي عاملي الأرض والجمهور".

وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم الجمعة الماضي على ستاد “تي بي مازيمبي بالكونغو ويكفي الاهلي الفوز بأي نتيجة لضمان العبور للنهائي بينما التعادل الايجابي يقود الجانب الكونغولي للمباراة الختامية.