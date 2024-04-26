نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من كلوب بشأن تراجع مستوى صلاح وإهداره للفرص السهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بتعليق مثير بشأن تراجع مستوى الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز.

ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق وست هام يونايتد ظهر غدا السبت في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب في تصريحات صحفية له عن إهدار صلاح ونونيز للفرص السهلة:" هذا اصعب شيء، الا وهو المهاجمين لا يسجلون، عليهم أن يتخطوا هذا".

وتابع:" الجميع يتسائل لماذا لا يسجلون، إذا كان لدي حل سريع لإعادة المهاجم لأفضل مستوياته فسأكون رجل ثري".

وخسر فريق ليفربول أمام نظيره فريق إيفرتون بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.