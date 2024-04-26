نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن ثورة يخطط لها مسؤولي نادي مانشستر يونايتد تجاه لاعبي الفريق خلال الفترة المُقبلة.

ويعيش نادي مانشستر يونايتد فترة صعبة حيث أنه يتواجد في المركز السادس بالدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس.

4 لاعبين خارج مانشستر يونايتد بالموسم المقبل

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن مانشستر يونايتد في انتظار وصول عروض مناسبة لليندلوف وبيساكا ومكتومناي وهاري ماجواير استعدادًا لرحيلهم عن صفوف الفريق في هذا الصيف.

وستنتهي عقود هؤلاء اللاعبين مع الشياطين الحمر في صيف 2025 ولهذا السبب تم وضعهم على رأس الراحلين كما أن إدارة اليونايتد كانت تخطط إلى تخفيض رواتبهم ولكن من المؤكد أن جميع اللاعبين لن يقبلوا بذلك الأمر.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه بيرنلي مساء السبت القادم والموافق السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.