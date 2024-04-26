نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل من كولر للاعبي الأهلي قبل موقعة مازيمبي.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي تحذيرات عاجلة للاعبي القلعة الحمراء وذلك قبل موقعة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا وهي التي تقام مساء الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

كولر يحذر لاعبي الاهلي قبل مواجهة مازيمبي

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن مارسيل كولر قد طالب لاعبي النادي الأهلي بضورة توخي الحذر من خطورة الضربات الثابتة خاصًة تلك التي تكون على مشارف منطقة الجزاء.

وأضاف المصدر الذي فضل الافصاح عن اسمه أن كولر طالب لاعبي الأهلي ايضًا بضرورة مراعاة عدم اخراج الكرة لركلات ركنية كثيرة بسبب تميز لاعبي الخصم بالضربات الرأسية بسبب الاطوال.

أما ثالث التحذيرات تمثلت في عدم الاندفاع بحثًا عن تسجيل هدف التأهل وترك المساحات في الخلف خشية التعرض لهجمات مرتدة سريعة تكلف الاحمر استقبال هدف يربك الحسابات.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت السبت الماضي بالتعادل السلبي ويسعى الاهلي لخطف الانتصار لتأمين الوصول للنهائي الخامس تواليًا والسابع عشر في تاريخه.