نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب دريمز: نسعى لحسم الصعود أمام الزمالك في الوقت الأصلي وتدربنا على ركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الكريم زيتو، مدرب فريق دريمز الغاني، على جاهزية فريقه لواجه الزمالك، مؤكدًا أنهم تدربوا بشكل جيد على ركلات الترجيح، تحسبًا للاحتكام اليها.

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة هامة ومرتقبة، الأحد المقبل، امام نظيره دريمز الغاني، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مدرب دريمز: نسعى لحسم مواجهة الزمالك في الوقت الأصلي

وأضاف مدرب دريمز خلال تصريحات صحفية، عبر موقع “سوكر” الغاني:" تدربنا جيدًا على ركلات الترجيح، حيث شارك 24 لاعبًا في التدريب ونجح 21 لاعبًا في التسجيل، فيما أخفق ثلاث لاعبين فقط".

وأوضح زيتو أن فريقه مستعد لخوض المباراة بكل قوة وعزيمة، مشيرًا إلى أنهم سيسعون لحسم التأهل في الوقت الأصلي من المباراة.

وختم زيتو مؤكدًا على أهمية دعم الجماهير، بما في ذلك جماهير كوتوكو وهارتس أوف أوك، في مسيرة الفريق نحو استعادة مكانة الفرق الغانية في كرة القدم الإفريقية.

الزمالك يطير إلى غانا استعدادا لمواجهة دريمز

وفي نفس السياق، غادرت بعثة الفارس الأبيض، مطار القاهرة، أمس الخميس، متجهة إلى العاصمة لغانية كوماسي، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمواجهة المرتقبة، حيث يترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وخاض الفريق مرانه الأول مساء أمس، حيث شهد تدريبات خاصة لثلاثي حراسة المرمى، محمد عواد ومعاذ علاءوعبد الرحمن نفاد.

وفي نفس السياق، اكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض تقسيمة فنية، عقب انتهاء التدريبات البدنية، خوفًا من تعرض اللاعبين للارهاق في ظل وصول البعثة إلى غانا مساء أمس.

قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية

ويحل فريق الزمالك، ضيفًا على نظيره دريمز الغاني، على ملعب استاد بابا يارا، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الإياب، في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة دريمز كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.