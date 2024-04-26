نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار سارة في بايرن ميونيخ بشأن جنابري وساني قبل موقعة الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني عن أخبار سارة بشأن إصابة جنابري وساني قبل موقعة ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يواجه بايرن ميونيخ نظيره ريال مدريد مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توماس توخيل في تصريحات صحفية له:" جنابري سيلعب ضد ريال مدريد وسيسجّل، لا أعرف ما إذا كان سيبدأ من البداية أو كبديل، ولكنه سيسجّل هدفًا".

وأكد:" بينما ساني علينا أن نرى وضعه يومًا بعد يوم إذا كان لائقا لمباراة الثلاثاء، إنه سباق مع الزمن، ساني يتدرب الآن مع مدربي اللياقة البدنية لدينا على أرض الملعب، وهذه أخبار جيدة. لكنه لا يزال تدريبًا فرديًا".

ويلعب النادي البافاري مع نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت عصر غدا السبت في الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.