نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي يكشف نبأً سارًا قبل لقاء أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي خبر سار بشأن النجم كول بالمر وذلك قبل مواجهة نظيره فريق أستون فيلا غدا السبت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاهزية بالمر لمباراة تشيلسي وأستون فيلا

ويواجه فريق تشيلسي نظيره فريق أستون فيلا مساء غدا السبت في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب المهاجم المتميز كول بالمر عن مواجهة تشيلسي الماضية أمام نظيره فريق آرسنال والتي تلقى فيها البلوز هزيمة قاسية بخمسة أهداف نظيفة.

وبحسب ماوريسيو بوكتينيو مدرب نادي تشيلسي فأن النجم بالمر أصبح جاهز للمشاركة في مباراة أستون فيلا غدا السبت بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد بوكتينيو في تصريحات صحفية له:" كول لاعب أساسي وهام بالنسبة لنا هذا واضح للجميع، إننا نعاني كثيرًا في غيابه وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها".