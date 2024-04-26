نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام بطولة الجمهورية للكبار لكرة السرعة في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم اليوم بطولة الجمهورية للكبار لكرة السرعة تحت رعاية أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعه فى الصاله المغطاة بالقاهرة وذلك بمشاركة ٨٥٠ لاعب حيث يشارك ٢٢ نادى وهم الرواد والصفوة وهليوبوليس والزهور ومدينة نصر والنصر والمقاولين والصيد و٦ اكتوبر والغابة ودجلة والإسماعيلي والقناة وزفتي والمعمورة والتثقيف الفكري ومنتخب السويس وأحمد عبده والشرقية والسكة الحديد.

اليوم.. ختام بطولة الجمهورية لكرة السرعة

ويتنافس على المركز الأول والثاني في البطولة نادي الرواد صاحب اللقب ونادي هليوبوليس الوصيف كما يتنافس على المركز الثالث والرابع نادي دسوق الصاعد الوعد ونادي الزهور صاحب صاحب المركز الثالث الموسم الماضي وتم معادلة الرقم القياسي لمرحلة 17 سنة بنات اللاعبة ساندي تامر من نادى وادي دجلة واللاعبة خديجة غانم نادي الرواد وتحقيق رقم 532 ضربة.

كذلك تم تحطيم الأرقام القياسية لتتابع عمومي آنسات وسولو الفرق عمومي آنسات من قبل لاعبي نادي الرواد بالعاشر من رمضان وشهدت البطولة مستوى فني كبير وحضور جماهيري كبير واهتمام من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة وإدارة الحافز الرياضي نظرا لأن البطولة بطولة حافز رياضي.

ومن جانبه؛ قال النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة إن منتخبنا الوطني سجل إنجازا جديدا خلال المشاركة في اى بطولة بعد أن نجح لاعبينا في تقديم أداء رائع واحتلال مراكز متقدمة فى البطولات المحلية فى مصر مسجلا أرقام قياسية جديدة.