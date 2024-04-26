نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة صعبة أمام نظيره ريال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ومضيفه سوسيداد على ملعب "ريالي أرينا"، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد ضد سوسيداد

جاء تشكيل ريال مدريد الرسمي لخوض مواجهة سوسيداد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فران - ناتشو - ميليتاو - كارفخال

خط الوسط: مودريتش - تشواميني - سيبايوس

خط الهجوم: جولر- إبراهيم دياز - خوسيلو

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.