نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات خاصة لثلاثي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للثلاثي مهاب ياسر وترافيس موتيابا وزياد كمال، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وشهدت الجلسة منح المدير الفني للثلاثي بعض التعليمات الفنية الخاصة بخصوص التسليم والتسلم ونقل الكرة من وضعية الدفاع للهجوم بشكل سريع، من أجل تنفيذها خلال المران، وحرص جوميز على متابعة تنفيذ اللاعبين لتعليماته داخل الملعب.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.