نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا دوت الخليج الرياضي.. شاهد ماذا فعل عم حارث قبل مواجهة الأهلي ومازيمبي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره مازيمبي وذلك ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخطف عم حارث الأنظار قبل انطلاقة المباراة وذلك بعد تفاعله مع هتاف الجماهير الحاضرة في المباراة المقامة على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا في مباراة الذهاب لتكون مباراة الاياب على صفيح ساخن.

موعد مباراة الاهلي ومازيمبي

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.