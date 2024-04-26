نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات وحرب شوارع في مباراة دلفي وزد بدوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة 28 في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، واقعة مؤسفة في ملعب مباراة دلفي السكندري أمام فريق زد إف سي والتي انتهت بفوز الثاني بنتيجة 3-1.

اشتباكات عنيفة في مباراة دلفي وزد

وحدثت اشتباكات عنيفة ما أدى لسقوط إصابات في صفوف فريق زد أف سي ومن بينها يارا صبري لاعبة زد تم نقلها لمستشفى قريبة من ملعب المباراة بمدينة الأسكندرية بعد المباراة مباشرة أثر تعرضها للضرب والأعتداء من قبل لاعبات دلفي بعد المباراة مباشرة.

وللعلم أن المباراة شهدت أجواء مشحونة بشكل غير طبيعي رغم تقدم فريق دلفي بهدف نظيف حتى الدقيقة 90 ولكن أستطاع زد تحويل النتيجة في الوقت بدل الضائع الذي قامت حكم المباراة بإحتساب 15 دقيقة أحرز زد خلالهما ثلاثة أهداف متتالية ليحسم المباراة لصالحه مما أدى لوجود حالة من العصبية والشحن في صفوف فريق دلفي وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة تحول الملعب لساحة حرب شوارع.

وانهالت لاعبات دلفي بالضرب على نظيرتها في زد أف سي في غياب تام من الأمن المفترض تواجده بملعب المباراة وعدم وجود مراقبين في مباريات كرة القدم النسائية.

و جدير بالذكر أن هذة ليست الواقعة الأولى من هذة الشاكلة حيث تتكرر وقائع الاعتداءات والخروج عن النص في ظل غياب تام من المسئولين عن كرة القدم المصرية وحصانة بعض الأندية بعلاقاتها داخل إتحاد الكرة تدفعهم لفعل أي شئ دون عقاب أو حساب.